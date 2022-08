FLASHBACK : Les idées noires de Julie Masse, numéro 1 en 1992

Août 1992. Il faisait beau, il faisait chaud et Julie Masse trônait au sommet des palmarès québécois depuis 9 semaines grâce à son hit Les idées noires, premier extrait d’À contre-jour, son deuxième album en carrière!

Après avoir obtenu son premier numéro 1 en 1990 avec C’est zéro, Julie Masse était rapidement devenue la chanteuse préférée de toute une génération, réussissant même à classer tous les extraits de son premier album éponyme en tête des palmarès (C'est zéro, Billy, Sans t'oublier et Prends bien garde).

Deux ans plus tard, la future épouse de Corey Hart récidivait avec l’album À contre-jour et ses succès Les idées noires, À contre-jour, Comme on l'a choisi, À quoi rêvent les millionnaires et Tu peux t'en aller.

Mais, au fait, saviez-vous que Les idées noires était une reprise de la chanson What's Forever For du groupe américain House Of Lords dont le leader, James Christian, était justement l’un des réalisateurs de l’album À contre-jour de Julie Masse? Et que c’est Mark Baker, l’autre producteur de ce disque, qui avait écrit la musique de cette chanson pour Julie Masse ET House Of Lords? Découvrez la version originale ci-bas!