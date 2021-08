FLASHBACK : Madonna célèbre les 35 ans de son album True Blue

Après avoir célébré les 20 ans de son album Music en 2020, Madonna a une nouvelle raison de fêter : le 35e anniversaire de son populaire disque True Blue!

Afin de souligner cet événement, la star de 62 ans a décidé de mettre en ligne une nouvelle version de cet album. Tout simplement intitulé True Blue (35th Anniversary Edition), ce disque est composé des 9 chansons originales, ainsi que de neuf versions longues, remixées ou instrumentales.

Paru le 30 juin 1986, le troisième album studio de Madonna s’est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, grâce à des succès comme True Blue, Papa Don't Preach, Open Your Heart, La Isla Bonita et Live to Tell.

Rappelons que Madonna compte bientôt réaliser son propre biopic consacré à sa vie et sa carrière. Le concert-documentaire Madame X, portant sur la dernière tournée de la star, sera quant à lui diffusé sur la plateforme Paramount+ à compter du 8 octobre.