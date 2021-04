FLASHBACK : Nothing Compares 2 U de Sinéad O'Connor, no 1 en 1990

Avril 1990. Une chanson est sur toutes les lèvres… et au sommet des palmarès, partout sur la planète! Vendue à plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde, Nothing Compares 2 U révèle au grand public la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor qui devient une star instantanée!

Écrite par Prince en 1984, Nothing Compares 2 U est parue initialement sur l'album du groupe The Family, mais elle passa complètement inaperçue. Il fallut attendre plus de six ans, et une nouvelle version signée Sinéad O'Connor, pour que cette ballade déchirante devienne un méga-succès international.

Devant la popularité obtenue par l’interprétation de Sinéad O'Connor, Prince commença à chanter Nothing Compares 2 U en concert. Ce n’est toutefois qu’en avril 2018 que sera finalement dévoilée, à titre posthume, la version originale enregistrée en 1984 par l’auteur-compositeur-interprète américain.

Quant au clip de Nothing Compares 2 U de Sinéad O'Connor, celui-ci a été élu « Vidéoclip de l’année » lors de l’édition 1990 des MTV Video Music Awards.