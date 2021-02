FLASHBACK : Phil Collins célèbre les 40 ans d’In the Air Tonight

Après avoir fêté son 70e anniversaire de naissance le 30 janvier dernier, Phil Collins a une autre bonne raison de célébrer : les 40 ans de son classique In the Air Tonight et de son célèbre album Face Value!

Paru le 13 février 1981, Face Value a été le premier album solo de Phil Collins, jusqu’alors connu pour son rôle de batteur et chanteur du groupe Genesis. Outre In the Air Tonight, ce disque vendu à plus de 5 millions d’exemplaires aux États-Unis contenait la chanson I Missed Again qui a connu un certain succès en Amérique.

Premier numéro 1 solo de l’auteur-compositeur-interprète britannique, In the Air Tonight cumule de son côté plus de 200 millions de visionnements sur YouTube à ce jour!

Toujours actif malgré certains problèmes de santé, Phil Collins devrait remonter sur scène cet automne dans le cadre d’une nouvelle tournée avec Genesis.