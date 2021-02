FLASHBACK : Shape of You d’Ed Sheeran, numéro 1 en 2017

C’est le 6 janvier 2017 qu’Ed Sheeran lançait Shape of You, premier extrait de son album Divide (÷). Trois semaines plus tard, cette chanson s’installait au numéro 1 du Billboard Hot 100, un séjour en première place qui allait durer pas moins de 12 semaines (non-consécutives)!

Chanson la plus écoutée en ligne de l’histoire de la musique, Shape of You a grandement contribué à l’énorme succès de l’album Divide (÷) paru en mars 2017. Vendu à plus de 16 millions d’exemplaires dans le monde, ce disque vient par ailleurs de franchir le cap des 10 milliards d'écoutes en ligne, grâce aussi à des titres comme Perfect, Castle on the Hill, Galway Girl et Happier.

Quant au vidéoclip du méga-succès Shape of You, celui-ci cumule plus de 5 milliards de visionnements sur YouTube, ce qui en fait un des clips les plus populaires à ce jour!

En attendant la sortie de son cinquième album studio, Ed Sheeran est sorti momentanément de sa retraite, en décembre dernier, pour nous offrir une toute nouvelle chanson intitulée Afterglow. L’auteur-compositeur-interprète britannique qui aura 30 ans le 17 février prochain avait auparavant lancé l’album No.6 Collaborations Project et établi le record de la tournée la plus lucrative de l’histoire.