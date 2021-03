FLASHBACK : She Will Be Loved de Maroon 5 pour les 42 ans d’Adam Levine

C’est aujourd’hui, le 18 mars, qu’Adam Levine célèbre ses 42 ans! Question de souligner l’anniversaire du leader de Maroon 5, on remonte le temps avec She Will Be Loved, une chanson extraite du tout premier album du groupe paru il y a 19 ans.

Lancé le 25 juin 2002, l’album Songs About Jane est directement inspiré de la relation tumultueuse d'Adam Levine avec Jane, son ex-petite amie : « Nous avons rompu au moment où le groupe rentrait en studio. Après avoir sélectionné une série de titres, nous avons décidé d'intituler l'album Songs About Jane », avait confié le chanteur lors de la sortie de ce disque.

Vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde, Songs About Jane comprend aussi le hit This Love qui a atteint le numéro 5 du Billboard Hot 100 en 2004.

Après avoir connu un solide succès avec l’album Red Pill Blues sorti en 2017, Maroon 5 s’apprête à faire son grand retour sur disque. Le septième album studio de la formation américaine comprendra notamment les chansons Memories, Nobody's Love et Beautiful Mistakes interprétée en collaboration avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion.