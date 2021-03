FLASHBACK : Stir It Up de Bob Marley & The Wailers

Au lendemain de l’annonce du décès du légendaire chanteur jamaïcain Bunny Wailer, cofondateur du groupe The Wailers, on remonte le temps aujourd’hui avec un de ses plus grands classiques : Stir It Up interprété avec Bob Marley!

Extrait de Catch a Fire, le premier album des Wailers paru en 1972, Stir It Up est devenu l’un des plus gros succès de la formation, malgré une absence presque totale de promotion. Cette chanson a été composée par Bob Marley en 1967, tout spécialement pour sa femme Rita, avant d’être interprétée tour à tour par Johnny Nash, Diana King et Haddaway.

Âgé de 73 ans, Bunny Wailer s’est éteint mardi au Andrew's Memorial Hospital de Kingston, en Jamaïque. Le chanteur et percussionniste avait fondé le groupe The Wailers en 1963, en compagnie de Bob Marley et Peter Tosh.

Dernier survivant de la formation, Bunny Wailer a contribué à la popularité du reggae partout sur la planète dans les années 60 et 70, en plus de décrocher trois Grammy Awards en carrière. Le musicien avait toutefois décidé de quitter The Wailers en 1974 pour poursuivre une carrière solo.