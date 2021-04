FLASHBACK : Touch Me de Samantha Fox qui célèbre ses 55 ans

C’est aujourd’hui, le 15 avril, que Samantha Fox célèbre son 55e anniversaire! Née en 1966 à Londres, la chanteuse, mannequin et actrice britannique a connu son heure de gloire dans les années 1980.

Samantha Fox a vendu plus de 35 millions d’exemplaires de ses trois premiers albums parus entre 1986 et 1989. Mais c’est sans conteste son premier single, Touch Me (I Want Your Body) sorti en mars 1986, qui allait propulser la chanteuse au rang de star internationale à l’âge de 20 ans!

Afin de souligner le 55e anniversaire de Samantha Fox, voici le méga-hit qui l’a fait connaître et qui, avouons-le, n’a pas pris une seule ride 35 ans plus tard! Et maintenant, on vous met au défi de ne pas avoir ce ver d’oreille dans la tête pour le reste de la journée!