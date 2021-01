Florence K participe à la Journée Bell Cause pour la cause

Florence K figure parmi les nombreuses personnalités qui participent à la Journée Bell Cause pour la cause, présentée ce jeudi 28 janvier. Organisée par Bell, cette initiative annuelle vise à encourager les Canadiens à poser des gestes concrets pour créer un changement positif en matière de santé mentale et à combattre la stigmatisation liée à la maladie mentale.

« Nous sommes un tout : le corps et l’esprit ne font qu’un... Le cerveau est un organe complexe et fascinant, et parfois, comme tout autre organe, il va moins bien, nos neurotransmetteurs fonctionnent au ralenti, nos cycles de pensées négatives s’enclenchent, l’angoisse fait rage, l’insomnie s’en mêle, la dépression nous jette à terre, l’anxiété nous paralyse, un cercle vicieux qui est dû à des facteurs bio-psycho-sociaux, beaucoup plus complexes que simplement “une faiblesse” ou “un manque de volonté” », a déclaré Florence K lors du lancement de l’édition 2021 de la campagne Bell Cause pour la cause.

« Il n’y a pas de honte à en parler... Et la bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas une condamnation, qu’il y a des solutions, et que le monstre qui semble nous dévorer de l’intérieur (ce que Churchill appelait son “Black Dog”) n’est pas notre entité, notre identité », a jouté la chanteuse québécoise de 37 ans.

Rappelons que Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail.

Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins.