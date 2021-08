Formation de Beyoncé élu meilleur vidéoclip de tous les temps

Beyoncé vient de décrocher un nouvel honneur… et pas le moindre! Le clip de sa chanson Formation vient en effet d’être élu « Meilleur vidéoclip de tous les temps » par le prestigieux magazine américain Rolling Stone!

Réalisé par Melina Matsoukas, ce vidéoclip est inspiré de la résilience de la communauté noire, en plus d’aborder l'impact historique de l'esclavage et le racisme. On y retrouve plusieurs allusions à cette réalité, dont Beyoncé posée au sommet d'une voiture de police en train de couler à la Nouvelle-Orléans et un mur où sont peints les mots « Arrêtez de nous tirer dessus ».

Premier extrait de l’album Lemonade, la chanson Formation a été lancée le 6 février 2016, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Beyoncé l’a interprétée en direct pour la première fois dès le lendemain, lors de sa performance au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 50.

Le top 10 du palmarès des 100 plus grands vidéoclips de tous les temps du magazine Rolling Stone comprend aussi, dans l’ordre, Hurt de Johnny Cash, Vogue de Madonna, This Is America de Childish Gambino, The Perfect Kiss de New Order, Sabotage des Beastie Boys, Untitled (How Does It Feel?) de D'Angelo, Sledgehammer de Peter Gabriel, November Rain de Guns N' Roses et Billie Jean de Michael Jackson.