Gala de l’ADISQ 2022 : Hubert Lenoir en tête des nominations

Les nominations pour le 44e Gala de l’ADISQ viennent d’être dévoilées! Le grand favori cette année? Hubert Lenoir qui est en lice pas moins de 11 fois (incluant les nominations de l’industrie), grâce à son album PICTURA DE IPSE : Musique directe acclamé par la critique.



Lisa LeBlanc, Jay Scøtt, Vincent Vallières, Les Louanges et Jean-Michel Blais arrivent ex-aequo au deuxième rang avec chacun 6 nominations, suivis des Cowboys Fringants, Patrice Michaud, Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier (5 nominations) ainsi que 2Frères, Salebarbes, Roxane Bruneau, Cœur de pirate, Klô Pelgag, Pierre Lapointe, Bon Enfant, Salomé Leclerc et Patrick Watson (4 nominations).



Dès aujourd’hui, le public est invité à voter ici pour ses artistes préférés dans les 5 catégories suivantes : Interprète masculin de l’année, Interprète féminine de l’année, Groupe ou duo de l’année, Chanson de l’année et Artiste ayant le plus rayonné sur le web.



Animé pour une 17e fois par Louis-José Houde, le Gala de l’ADISQ sera diffusé en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le dimanche 6 novembre prochain. Le Premier Gala de l’ADISQ, avec à sa tête Pierre Lapointe pour une quatrième année consécutive, se tiendra quant à lui le mercredi 2 novembre, tout comme le Gala de l’Industrie animé par Claudine Prévost.



Voici les nominations dans les catégories dont les gagnants seront dévoilés lors du Gala de l’ADISQ :



CHANSON DE L’ANNÉE

Sous le même toit, 2Frères (Steve Marin)

L'écho, Ludovick Bourgeois (Steve Marin, Ludovick Bourgeois, Fred St-Gelais)

Si jamais on me cherche, Roxane Bruneau (Roxane Bruneau/Roxane Bruneau, Mathieu Brisset)

Bouge Ton Thang, Clay and Friends (Mike Clay/Clay and Friends)

On s'aimera toujours, Coeur de pirate (Béatrice Martin)

Copilote, FouKi avec Jay Scøtt (Léo Fougères, Pier-Luc Jean Papineau/Pier-Luc Jean Papineau, Tom St- Laurent, Clément Langlois-Légaré, Adel Kazi-Aoual)

Pourquoi faire aujourd'hui (Version radio), Lisa LeBlanc (Lisa LeBlanc/Lisa LeBlanc, Benoit Morier, Michel Roy, Léandre Bourgeois)

Ensemble, sensibles, Ariane Moffatt (Ariane Moffatt)

Good Lord, Salebarbes (Salebarbes)

Elle n'entend plus battre son coeur, Vincent Vallières (Vincent Vallières, Michel-Olivier Gasse, Mathieu Roy/Vincent Vallières)



GROUPE OU DUO DE L’ANNÉE

2Frères

Bon Enfant

Les Cowboys Fringants

Les Trois Accords

Salebarbes



INTERPRÈTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Roxane Bruneau

Coeur de pirate

Lisa LeBlanc

Klô Pelgag

Sarahmée



INTERPRÈTE MASCULIN DE L’ANNÉE

Ludovick Bourgeois

Corneille

Marc Dupré

Hubert Lenoir

Patrice Michaud



RÉVÉLATION DE L’ANNÉE

Étienne Coppée

Natasha Kanapé

La Zarra

Ariane Roy

Jay Scøtt



ARTISTE DE L’ANNÉE – RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Jean-Michel Blais

Coeur de pirate

Hubert Lenoir

Les Cowboys Fringants

Klô Pelgag

Suuns

Patrick Watson



ARTISTE AUTOCHTONE DE L’ANNÉE

Beatrice Deer

Natasha Kanapé

Laura Niquay

Scott-Pien Picard

Samian



ALBUM DE L’ANNÉE – SUCCÈS POPULAIRE

Aubades, Jean-Michel Blais

Acrophobie, Roxane Bruneau

Contre vents et marées, Paul Daraîche, Renée Martel

Bande sonore originale du film L'Amérique pleure, Les Cowboys Fringants

Lostalgik, Lost

Comme au premier rendez-vous, Mario Pelchat

Gin à l'eau salée, Salebarbes

Ses Plus Grands Succès, Jay Scøtt

Dixque d'art, Souldia

Ginette à ma façon, Guylaine Tanguay



SPECTACLE DE L’ANNÉE

Acrophobie, Roxane Bruneau

Le cours des jours, Dumas

Pour déjouer l'ennui, Pierre Lapointe

Les Antipodes, Les Cowboys Fringants

Grand voyage désorganisé, Patrice Michaud

Incarnat, Ariane Moffatt

Séduire pour Survivre, Gab Paquet

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Klô Pelgag

À mains nues, Émile Proulx-Cloutier

Toute beauté n'est pas perdue, Vincent Vallières



AUTEUR OU COMPOSITEUR DE L’ANNÉE AUTEURE OU COMPOSITRICE DE L’ANNÉE

Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel/Lou-Adriane Cassidy pour Lou-Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir, Lou-Adriane Cassidy

Lisa LeBlanc/Lisa LeBlanc, Benoit Morier, Michel Roy, Léandre Bourgeois pour Chiac Disco, Lisa LeBlanc

Salomé Leclerc pour Mille ouvrages mon coeur, Salomé Leclerc

Hubert Lenoir pour PICTURA DE IPSE: Musique directe, Hubert Lenoir

Vincent Roberge/Vincent Roberge, Félix Petit pour Crash, Les Louanges



Découvrez la liste complète des nominations sur le site web de l’ADISQ.