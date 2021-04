Genesis en concert au Centre Bell cet automne

C’est maintenant officiel : Genesis s’arrêtera au Québec dans le cadre du volet nord-américain de sa tournée The Last Domino?! Le mythique groupe britannique montera sur la scène du Centre Bell de Montréal, le 22 novembre prochain. Les billets pour ce concert seront mis en vente le 5 mai pour les membres du Fan Club de Genesis, puis le 7 mai pour le grand public.

Débutant à Chicago le 15 novembre, The Last Domino? sera la toute première tournée de Genesis en près de 14 ans. Le groupe avait annoncé qu’il mettait fin à ses activités en 2007 lorsque Phil Collins avait dû quitter la formation en raison de problèmes de santé qui avaient considérablement affecté sa capacité à jouer de la batterie.

Cette nouvelle série de spectacles réunira Phil Collins au chant, Mike Rutherford à la guitare et Tony Banks aux claviers. Le célèbre trio sera accompagné du fils de Phil Collins (Nicholas, 20 ans) à la batterie et de Daryl Stuermer à la guitare et à la basse. On laisse même entendre que Phil Collins pourrait reprendre ses baguettes le temps de quelques pièces!

Le dernier passage de Genesis à Montréal remonte à septembre 2007, lors de la tournée Turn It On Again. Le dernier album studio de la formation est quant à lui paru en 1997 (Calling All Stations).

Rappelons que Genesis avait dû reporter sa tournée retrouvaille prévue en Angleterre et en Irlande l’an dernier en raison de la pandémie.

GettyImages