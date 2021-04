Genesis pourrait remonter sur scène plus tôt que prévu

Après avoir été contraints de reporter leur tournée retrouvaille prévue en Angleterre et en Irlande en raison de la pandémie, les membres de Genesis pourraient remonter sur scène plus tôt que prévu… et de ce côté-ci de l’Atlantique!

C’est ce qu’a déclaré Mike Rutherford, le bassiste et guitariste de la mythique formation musicale, dans le cadre d’un populaire podcast britannique : « Les concerts en sol américain pourraient avoir lieu dès novembre, sur la côte Est. Nous sommes confiants et nous voulons le faire ».

Si ce projet se concrétise, il s’agira de la toute première tournée de Genesis en près de 15 ans. Le groupe avait annoncé qu’il mettait fin à ses activités en 2007 lorsque Phil Collins avait dû quitter la formation en raison de problèmes de santé qui avaient considérablement affecté sa capacité à jouer de la batterie.

Baptisée The Last Domino?, cette série de spectacles réunira Phil Collins au chant, Mike Rutherford à la guitare et Tony Banks aux claviers. Le célèbre trio sera accompagné du fils de Phil Collins (Nicholas, 18 ans) à la batterie et de Daryl Stuermer à la guitare et à la basse. On laisse même entendre que Phil Collins pourrait reprendre ses baguettes le temps de quelques pièces. On ignore cependant si cette tournée s’arrêtera au Canada mais, à ce stade, tous les espoirs sont permis!

Formé en 1967, Genesis comptait également Peter Gabriel dans ses rangs à l’origine. Le musicien avait toutefois quitté la formation en 1975. De son côté, Phil Collins avait abandonné le groupe en 1996 pour se consacrer à sa fructueuse carrière solo. Le chanteur aujourd’hui âgé de 70 ans avait ensuite annoncé sa retraite en 2011, avant de revenir sur scène pour une série de concerts en 2016.

Genesis a vendu à ce jour plus de 150 millions d'albums grâce à des hits comme Follow You Follow Me, Misunderstanding, Land Of Confusion, That's All, Invisible Touch, In Too Deep, No Son of Mine, I Can't Dance et Hold on My Heart.