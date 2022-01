Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper devient milliardaire du Web

Un peu plus de 12 ans après sa publication sur YouTube, le méga-hit Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper vient de franchir la barre du milliard de visionnements!

Mise en ligne le 25 octobre 2009, la version HD du vidéoclip officiel du tout premier succès de Cyndi Lauper est le premier clip de la chanteuse américaine à rejoindre le club sélect des vidéos milliardaires.

Extrait de l’album She's So Unusual paru en 1983, Girls Just Want to Have Fun a atteint le numéro 1 des palmarès du monde entier, en plus de devenir l’hymne officiel du « girl power » dans les années 1980.

« Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais Girls Just Want to Have Fun est vraiment une chanson politique. Quand j'ai ajouté une touche féministe à la chanson (écrite par Robert Hazard), je savais que je voulais en faire un hymne pour toutes les femmes », a déclaré Cyndi Lauper par voie de communiqué.

« Quand est venu le temps de faire la vidéo, il était vraiment important pour moi de m'assurer que des femmes de tous les horizons y soient incluses. Je voulais que chaque petite fille regardant la vidéo ait la joie de se voir sur cet écran. Je voulais que nous soyons une grande communauté », a ajouté la chanteuse aujourd’hui âgée de 68 ans

En plus de Girls Just Want to Have Fun, des hits comme Time After Time, She Bop et All Through the Night ont permis à l’album She's So Unusual de se vendre à plus de 16 millions d’exemplaires.