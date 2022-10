Glass Animals fracasse un nouveau record avec Heat Waves

Le hit Heat Waves de Glass Animals vient de marquer l’histoire de la musique en établissant un nouveau record sur les palmarès américains!

Le plus grand succès du groupe britannique vient en effet de devenir la chanson qui a séjourné le plus grand nombre de semaines (91) au Billboard Hot 100, un classement qui, depuis 64 ans, compile les ventes hebdomadaires de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis.

Heat Waves de Glass Animals déloge ainsi le méga-hit Blinding Lights du chanteur canadien The Weeknd qui avait figuré 90 semaines au sein de ce prestigieux palmarès entre 2019 et 2021.

« Wow, tout ce que je peux dire, c'est wow! Beaucoup d'entre vous savent que lorsque j'ai écrit cette chanson, j'écrivais sur quelqu'un que j'aimais beaucoup qui me manquait. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais pensé que cela conduirait à autant d'amour et de connexion à travers le monde. Merci à tous ceux qui ont aidé cette chanson à toucher autant de personnes », a réagi Dave Bayley, le leader de Glass Animals, en apprenant cette nouvelle.

La chanson Heat Waves devance, dans l’ordre, Blinding Lights de The Weeknd (90 semaines dans le top 100), Radioactive d’Imagine Dragons (87 semaines), Sail d’AWOLNATION (79 semaines), Levitating de Dua Lipa (77 semaines), I’m Yours de Jason Mraz (76 semaines), Save Your Tears de The Weeknd & Ariana Grande (69 semaines), How Do I Live de LeAnn Rimes (69 semaines), Counting Stars de OneRepublic (68 semaines) et Party Rock Anthem de LMFAO (68 semaines).

En juillet dernier, Heat Waves était déjà devenue la chanson d’un groupe qui était demeurée le plus longtemps dans le Top 10 du Billboard Hot 100.

Fait amusant à noter, Heat Waves a mis pas moins de 59 semaines pour atteindre le numéro 1 du Billboard Hot 100 en mars 2022, dépassant ainsi les 35 semaines de la célèbre chanson All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey pour sa « lenteur » à se rendre en première position de ce palmarès.

Figurant sur Dreamland, le troisième album studio de Glass Animals, Heat Waves a permis à la formation rock britannique d’être élue « Meilleur artiste rock » aux Billboard Music Awards 2022, devant des groupes aussi prestigieux qu’Imagine Dragons, Machine Gun Kelly, Måneskin et twenty one pilots.