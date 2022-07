Glass Animals marque l’histoire de la musique avec Heat Waves

Plus de deux ans après sa sortie, le hit Heat Waves de Glass Animals a établi un nouveau record sur les palmarès américains!

Heat Waves vient en effet de devenir la chanson d’un groupe qui a séjourné le plus grand nombre de semaines (34) dans le Top 10 du classement Billboard Hot 100 qui compile les ventes hebdomadaires de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis.

Toutes catégories confondues, Heat Waves devance, dans l’ordre, Girls Like You de Maroon 5 et Cardi B, Blinding Lights de The Weeknd, Stay de The Kid LAROI et Justin Bieber et Levitating de Dua Lipa.

Le plus gros hit de Glass Animals figure également au Billboard Hot 100 pour une 77e semaine consécutive, ce qui le place à égalité avec Levitating de Dua Lipa, derrière Blinding Lights de The Weeknd (90 semaines), Radioactive d'Imagine Dragons (87 semaines) et Sail d'AWOLNATION (79 semaines).

Fait amusant à noter, Heat Waves a mis pas moins de 59 semaines pour atteindre le numéro 1 du Billboard Hot 100 en mars dernier, dépassant ainsi les 35 semaines de la célèbre chanson All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey pour sa « lenteur » à se rendre en première position de ce palmarès.

Figurant sur Dreamland, le troisième album studio de Glass Animals, Heat Waves a permis à la formation rock britannique d’être élue « Meilleur artiste rock » aux Billboard Music Awards 2022, devant des groupes aussi prestigieux qu’Imagine Dragons, Machine Gun Kelly, Måneskin et twenty one pilots.