Grammy Awards 2021 : découvrez tous les gagnants

C’est dimanche soir que se déroulait à Los Angeles la 63e cérémonie des Grammy Awards animée par Trevor Noah. Parmi les grands gagnants de la soirée, mentionnons Beyoncé, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga, Ariana Grande, Dua Lipa, Justin Bieber et Kaytranada.

Beyoncé partait avec une longueur d’avance cette année, cumulant pas moins de 9 nominations! La chanteuse de 39 ans est repartie avec les trophées de la Meilleure performance R&B grâce à Black Parade et du Meilleur vidéoclip pour Brown Skin Girl. Sa collaboration à la chanson Savage de Megan Thee Stallion lui a également permis de mettre la main sur deux autres prix. Cette dernière a quant à elle été élue Meilleur nouvel artiste.

Du côté des artistes canadiens, Justin Bieber a remporté le Grammy de la Meilleure performance country d’un duo ou groupe pour sa collaboration 10,000 Hours avec Dan + Shay. Le producteur montréalais Kaytranada a pour sa part mérité deux Grammys, soit ceux du Meilleur album dance ou électronique (Bubba) et du Meilleur enregistrement dance (10 % en collaboration avec la chanteuse Kali Uchis).

Le grand absent de la soirée? The Weeknd qui, rappelons-le, a été boudé par les organisateurs des Grammy Awards, n’ayant obtenu aucune nomination malgré le succès phénoménal de sa chanson Blinding Lights et de son album After Hours. Suite à cette controverse, le chanteur canadien a déclaré cette semaine au New York Times qu’il ne permettrait plus jamais à sa maison de disques de soumettre une de ses œuvres à la National Academy of Recording Arts and Sciences.

Plusieurs artistes sont par ailleurs montés sur scène pour chanter en direct, dont Bruno Mars, Anderson .Paak et Silk Sonic, Taylor Swift, Dua Lipa, Harry Styles, Post Malone, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Cardi B, Megan Thee Stallion, DaBaby, Lil Baby, John Mayer et Chris Martin de Coldplay.

Voici les lauréats dans les principales catégories :

Enregistrement de l'année : Billie Eilish - Everything I Wanted

Album de l'année : Taylor Swift – Folklore

Chanson de l'année : H.E.R. - I Can't Breathe

Meilleur nouvel artiste : Megan Thee Stallion

Meilleure performance pop solo : Harry Styles - Watermelon Sugar

Meilleure performance pop duo/groupe : Lady Gaga et Ariana Grande - Rain On Me

Meilleur album pop vocal : Dua Lipa - Future Nostalgia

Meilleur enregistrement dance : 10 % - Kaytranada Featuring Kali Uchis

Meilleur album dance/électro : Kaytranada – Bubba

Meilleure performance rock : Fiona Apple - Shameika

Meilleure chanson rock : Brittany Howard - Stay High

Meilleur album rock : The Strokes - The New Abnormal

Meilleur album alternatif : Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters

Meilleure performance R&B : Beyoncé - Black Parade

Meilleur album R&B : John Legend - Bigger Love

Meilleure performance rap : Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé - Savage

Meilleure performance rap mélodique : Anderson .Paak - Lockdown

Meilleure chanson rap : Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé - Savage

Meilleure performance country d’un duo ou groupe : Dan + Shay & Justin Bieber - 10,000 Hours

Meilleur album chrétien contemporain : Kanye West - Jesus Is King

Meilleure chanson écrite pour un média visuel : Billie Eilish - No Time to Die

Meilleur enregistrement remixé : SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)

Meilleur vidéoclip : Beyoncé - Brown Skin Girl

