Grammy Awards 2021 : regardez les 10 moments forts de la soirée

Au lendemain de la 63e cérémonie des Grammy Awards, on vous présente aujourd’hui les moments forts de ce gala animé par l’acteur et humoriste Trevor Noah!

Au total, une vingtaine d’artistes se sont produits sur la scène du Los Angeles Convention Center ou dans des sites à proximité, pandémie oblige. En vedette, Bruno Mars, Anderson .Paak et Silk Sonic, Taylor Swift, Dua Lipa, Harry Styles, Post Malone, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Cardi B, Megan Thee Stallion, DaBaby, Lil Baby, John Mayer, Chris Martin de Coldplay, Roddy Ricch, Bunny, Black Pumas, Brandi Carlile, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert et Maren Morris.

Harry Styles a ouvert la soirée en livrant une version soul de son succès Watermelon Sugar qui lui a permis de mettre la main sur le Grammy de la Meilleure performance pop solo.

Bruno Mars, Anderson .Paak et leur nouvelle formation Silk Sonic ont chanté leur nouveauté Leave the Door Open.

Post Malone a interprété Hollywood's Bleeding, chanson-titre de son plus récent album.

Taylor Swift a chanté un medley des chansons de ses albums Folklore et Evermore.

Dua Lipa et DaBaby ont chanté Levitating, extrait du populaire album Future Nostalgia, lauréat du Meilleur album pop vocal.

Bad Bunny et Jhay Cortez ont ajouté une dose latino au gala avec Dákiti.

Cardi B et Megan Thee Stallion ont mis le feu à la scène avec une sensuelle performance de leur duo WAP.

Le boys band sud-coréen BTS a fait sa toute première apparition sur la scène des Grammy Awards!

Billie Eilish et son frère Finneas ont interprété leur chanson Everything I Wanted, récipiendaire du Grammy de l’Enregistrement de l'année.

Lionel Richie, Brittany Howard, Chris Martin, Bruno Mars et Anderson .Paak ont rendu hommage aux artistes décédés au cours de la dernière année, dont Eddie Van Halen, Mary Wilson des Supremes, Ennio Morricone, Pop Smoke, Bill Withers, Little Richard et Kenny Rogers.

Aussi à lire : la liste des gagnants de l’édition 2021 des Grammy Awards