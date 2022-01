Grease fera bientôt l’objet d’une série télé dérivée

Grease aura bientôt droit à une série télé dérivée! Le tournage de cette nouvelle adaptation de la comédie musicale présentée à Broadway et du célèbre film musical des années 1970 débutera d’ici la fin du mois à Vancouver.

Intitulée Grease : Rise of the Pink Ladies, cette série sera diffusée par Paramount +. L’histoire se déroula quatre ans avant Grease et se concentra sur le groupe de quatre amis de l’école Rydell High.

Les détails du casting n'ont pas encore été révélés alors on ignore toujours qui endossera les rôles des Pink Ladies auparavant joués par Stockard Channing, Didi Conn, Jamie Donnelly et Dinah Manoff.

Grease : Rise of the Pink Ladies aura droit à une nouvelle bande originale signée Justin Tranter, qui a notamment écrit et composé des hits pour Dua Lipa, Lady Gaga, Justin Bieber, Britney Spears, Gwen Stefani, Kelly Clarkson, Selena Gomez, Kesha, Imagine Dragons et Ariana Grande. La chorégraphie des numéros musicaux sera quant à elle assurée par Jamal Sims.

Sorti en 1978, le film Grease a connu un énorme succès au box-office, en plus de devenir un film culte pour toute une génération. La bande originale de ce long-métrage est de son côté devenue une des plus vendues de l’histoire avec des hits comme Grease de Frankie Valli, Hopelessly Devoted to You d’Olivia Newton-John, ainsi que Summer Nights et You're the One That I Want du duo John Travolta et Olivia Newton-John.