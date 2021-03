Green Day lance une édition 25e anniversaire de l’album Insomniac

Afin de célébrer le 25e anniversaire de l’album Insomniac, Green Day vient de lancer une réédition de ce disque comprenant des enregistrements live inédits!

Outre les 14 titres de l’album originalement paru le 10 octobre 1995, ce disque vinyle double comporte huit chansons interprétées par Green Day sur scène, lors d’un concert à Prague, le 26 mars 1996. On y retrouve notamment Brain Stew, Jaded, Geek Stink Breath et Stuck With Me.

« Insomniac est enfin assez vieux pour louer une voiture (ou quoi que ce soit d’autre que vous puissiez faire à 25 ans), alors nous l’avons remastérisé pour fêter ça, et nous y ajoutons quelques bonus », a déclaré Billie Joe Armstrong lors de l’annonce de la sortie de cette édition spéciale.

En plus de souligner les 25 ans d’Insomniac, la formation américaine a lancé en février dernier Here Comes The Shock, sa première nouvelle chanson depuis le lancement de l’album Father Of All Motherfuckers, en février 2020.

Ayant signé une entente de partenariat de deux ans avec la LNH, Green Day compte toujours présenter sa tournée Hella Mega Tour avec Weezer et Fall Out Boy à compter de cet été, si les mesures sanitaires le permettent.