Green Day montera sur scène durant le week-end du Super Bowl

Vous êtes fan de Green Day? Bonne nouvelle pour vous! Le célèbre groupe rock montera sur scène ce samedi 6 février, à la veille du Super Bowl! Cette performance des plus attendues sera diffusée dès 21 h, à l’antenne de la chaîne américaine CBS, lors de l’événement annuel NFL Honors.

« Malgré le contexte sans précédent, nous sommes heureux de pouvoir donner vie à la 10e édition de NFL Honors dans un format unique. Nous sommes impatients de présenter ce spectacle inoubliable qui célébrera le football et ses étoiles les plus brillantes de manière divertissante », a déclaré Mark Quenzel, vice-président principal de la programmation et de la production de la NFL.

Ce n’est pas la première fois que Green Day participe à un événement sportif d’envergure. En janvier 2020, la formation de Billie Joe Armstrong est montée sur scène lors du Match des étoiles, dans le cadre d'une entente de partenariat de deux ans avec la LNH.

Ayant lancé il y a un an l’album Father Of All Motherfuckers, Green Day compte toujours présenter sa tournée Hella Mega Tour avec Weezer et Fall Out Boy à compter de cet été. De son côté, Billie Joe Armstrong a dévoilé le 27 novembre dernier un album baptisé No Fun Mondays.