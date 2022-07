Guns N’ Roses célèbre les 35 ans de l’album Appetite for Destruction

Il y a 35 ans cette semaine, Guns N’Roses lançait son tout premier album! Paru le 21 juillet 1987, Appetite for Destruction allait devenir l’un des plus grands classiques du rock et aussi l’un des disques les plus populaires de l’histoire avec plus de 30 millions d’exemplaires écoulés à ce jour.

Alors composée d’Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan et Steven Adler, la formation américaine allait être propulsée au sommet des palmarès grâce aux différents extraits de cet album, dont Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine et Paradise City.

Afin de souligner cet anniversaire, voici 5 anecdotes sur l’album Appetite for Destruction :

1. Les membres de Guns N’Roses ont mis un peu plus de 5 mois à enregistrer les chansons d’Appetite for Destruction en prises uniques, avec un budget total de 370 000 $. Axl Rose disait que la musique perdait toute sa vitalité lorsque les musiciens étaient séparés. Ce disque est d’ailleurs l’un des derniers à avoir été conçu dès le départ pour une sortie en vinyle.

2. Avant de devenir un classique, Appetite for Destruction a mis plus d’un an à se hisser au numéro 1 des ventes. Plusieurs mois après son lancement, l’album ne s’était vendu qu'à 200 000 exemplaires, au grand désespoir des gars de Guns N’Roses. C’est avec la sortie en single de la chanson Sweet Child O' Mine que le disque prit véritablement son envol.

3. C’est en revenant vers Los Angeles, après leur tout premier concert à Seattle, que les membres du groupe ont écrit les paroles de Paradise City alors qu'ils désiraient à tout prix rentrer chez eux. Leur véhicule était en effet tombé en panne et ils avaient dû faire de l'auto-stop pour le reste du trajet, laissant la plupart de leur équipement derrière eux...

4. Pendant que Guns N’ Roses enregistrait l’album Appetite for Destruction, Axl Rose aurait amené en studio Adriana Smith, la blonde du batteur Steven Adler, pour une activité qui ne ressemblait pas du tout à une séance de drum... En tendant bien l’oreille, on pourrait même entendre le son de leurs ébats sexuels sur la pièce Rocket Queen!

5. MTV refusa de diffuser le vidéoclip de Welcome to the Jungle en raison de ses images jugées trop violentes, tout comme la pochette d’Appetite for Destruction. Le groupe s’est résigné à changer la pochette et MTV accepta alors de diffuser le clip, une seule fois, à 3 h du matin. Les lignes téléphoniques de la chaîne ont immédiatement explosé… Le mythe Guns N' Roses était né!