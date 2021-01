Guns N’ Roses compterait lancer un nouvel album en 2021

Bonne nouvelle pour les fans de Guns N’ Roses : selon ce qu’a révélé le guitariste Slash, le mythique groupe américain pourrait bien lancer un nouvel album en 2021!

« J'ai passé beaucoup de temps à écrire de nouvelles chansons et à faire des démos. Et en plus, Duff (McKagan) et moi avons jammé et travaillé sur plusieurs trucs. J'aimerais penser que nous pourrions sortir quelque chose cette année. C'est dur à dire mais j'espère que ce sera le cas », a déclaré Slash au site Cleveland.com.

Le lancement du septième album studio de Guns N’ Roses nous arriverait moins de deux ans après la fin de la tournée Not in This Lifetime qui est devenue la troisième tournée la plus lucrative de tous les temps!

Intitulé Chinese Democracy, le dernier album de Guns N’ Roses remonte quant à lui en 2008.