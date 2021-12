Guylaine Tanguay et des moments touchants à QUI SAIT CHANTER?

Elle s’appelle Marie-Claude Audet. C’est une femme inspirante et courageuse, la maman dévouée d’un petit garçon polyhandicapé prénommé Édouard et l’autrice d’un livre jeunesse (Pareils ou presque) qui explique de façon ludique la maladie orpheline dont souffre son fils. Son objectif ultime en participant lundi soir à l’émission QUI SAIT CHANTER? diffusée à Noovo? Remplacer la fourgonnette familiale baptisée « L’Édouardmobile » afin de pouvoir parcourir tout le Québec avec Édouard et son fauteuil roulant!

Pour tenter de remporter le maximum d’argent qui contribuerait à réaliser son rêve, Marie-Claude devait différencier les bons des mauvais chanteurs sur scène, en comptant sur les judicieux conseils de Rita Baga et de Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission, ainsi que ceux de Guylaine Tanguay et Antoine Vézina, les panélistes invités de la semaine.

Marie-Claude a-t-elle réussi à deviner quels étaient les bons chanteurs parmi le danseur de claquettes, le joueur de quilles, la gameuse, le champion de poker, la planchiste et Madame Chat? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas!

