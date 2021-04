H.E.R. remporte l’Oscar de la Meilleure chanson grâce à Fight For You

Le verdict est tombé : c’est finalement la chanson Fight For You, interprétée par H.E.R. dans le film Judas and the Black Messiah, qui a remporté le trophée de la « Meilleure chanson originale », lors de la 93e cérémonie des Oscars qui se déroulait dimanche soir.

« Je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. Merci à l'Académie. J'ai toujours voulu dire ça! », a déclaré avec émotion la chanteuse de 23 ans, en recevant son premier Oscar en carrière.

Écrite en collaboration avec Tiara Thomas et Dernst Emile II, Fight For You affrontait quatre autres chansons : Hear My Voice interprétée par Celeste (The Trial of the Chicago 7), Husavik par Will Ferrell et My Marianne (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga), Io Sì (Seen) par Laura Pausini (The Life Ahead) et Speak Now par Leslie Odom Jr. (One Night in Miami).

Quant à l’Oscar de la « Meilleure musique originale », celui-ci a été décerné à Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails ainsi que Jon Batiste qui ont signé la musique du film Soul. Le duo Reznor-Ross avait mérité ce prix en 2010 pour la bande sonore du long-métrage The Social Network.

