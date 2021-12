Happy Xmas de John Lennon célèbre aujourd’hui ses 50 ans

La chanson Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon célèbre aujourd’hui même son 50e anniversaire! Lancée aux États-Unis le 1er décembre 1971, cette pièce originale est rapidement devenue l’un des plus grands classiques de Noël de l’ère moderne.

Destinée à être à la fois une chanson de Noël et un hymne à la paix, Happy Xmas (War Is Over) a été écrite et composée par John Lennon et Yoko Ono pour une campagne publicitaire contre la guerre du Viêt Nam lancée quelques années plus tôt dans plusieurs grandes villes du monde. Cette chanson se voulait en quelque sorte une suite à d’autres titres pacifistes de l’ex-membre des Beatles, tels Give Peace a Chance et Imagine.

Produite par Phil Spector avec la chorale d'enfants du chœur de la communauté d'Harlem, Happy Xmas (War Is Over) est aussi devenue la première chanson de John Lennon à être enregistrée aux États-Unis.

Né le 9 octobre 1940 à Liverpool, au Royaume-Uni, John Lennon a été assassiné le 8 décembre 1980, devant son appartement de New York, à l’âge de 40 ans. Ayant vendu plus de 72 millions d’albums en carrière, l’artiste légendaire aura non seulement marqué l’histoire de la musique mais aussi incarné le mouvement pacifiste peace and love au cours des années 60 et 70.