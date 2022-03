Harry Styles annonce la date de sortie de son nouvel album

Harry Styles lancera son troisième album solo le 20 mai prochain et celui-ci s’intitulera Harry's House! C’est ce qu’a annoncé mercredi le chanteur britannique de 28 ans en publiant la bande-annonce de ce nouveau disque sur les réseaux sociaux.

Comptant un total de 13 chansons, Harry's House succédera à Fine Line paru en décembre 2019. Le plus récent album d’Harry Styles comprenait notamment les extraits Adore You, Lights Up, Falling, Golden, Treat People With Kindness et Watermelon Sugar, devenu le tout premier numéro 1 de l’ex-membre de One Direction en sol américain.

Élu Icône du style de 2021, Harry Styles sera l’une des têtes d'affiche du Festival Coachella Valley Music and Arts en Californie, les 15 et 22 avril. Le chanteur poursuivra ensuite sa tournée Love On Tour en Europe.