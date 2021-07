Harry Styles annule son spectacle au Centre Bell de Montréal

Déception pour les fans d’Harry Styles : le chanteur britannique de 27 ans a annulé le spectacle qu’il devait présenter au Centre Bell de Montréal, le 20 octobre prochain. On ignore pour le moment si ce concert sera éventuellement reporté.

Cette nouvelle est tombée mercredi, alors qu’Harry Styles dévoilait les nouvelles dates du volet nord-américain de sa tournée Love on Tour. Le seul concert prévu au Québec a alors mystérieusement disparu de l’itinéraire du chanteur, tout comme ceux de Toronto et Vancouver.

« À mes amis du Royaume-Uni et de partout ailleurs dans le monde, j'ai hâte de vous revoir, mais pour des raisons évidentes, ce n'est tout simplement pas possible pour le moment. Je partagerai bientôt plus d'informations sur les spectacles et la nouvelle musique à venir », a par la suite déclaré Harry Styles sur les réseaux sociaux.

La nouvelle tournée du membre de One Direction débutera comme prévu le 4 septembre à Las Vegas, avant de s’arrêter dans de nombreuses villes américaines jusqu’au 20 novembre prochain.

Les fans québécois d’Harry Styles espéraient entendre pour la première fois sur scène les chansons du deuxième album studio du chanteur paru en décembre 2019. Intitulé Fine Line, ce disque comprend les extraits Adore You, Lights Up, Falling, Golden, Treat People With Kindness et Watermelon Sugar qui est devenu en août dernier son tout premier numéro 1 en sol américain.

Ayant le vent dans les voiles, Harry Styles a notamment été élu artiste musical le plus influent de 2020 et « hitmaker » de l’année, en plus de voir son album Fine Line remporter le Juno de l’Album international de l’année au Canada, en juin dernier.