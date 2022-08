Harry Styles atteint le milliard de vues pour Sign of the Times

Harry Styles vient de devenir milliardaire de YouTube grâce au vidéoclip officiel de Sign of the Times! Mis en ligne le 8 mai 2017, le clip du tout premier hit solo du chanteur britannique aura ainsi mis un peu plus de 5 ans avant de franchir le chiffre magique du milliard de visionnements sur la célèbre plateforme.

Premier extrait de l’album éponyme d’Harry Styles paru le 12 mai 2017, Sign of the Times avait permis à ce disque d’atteindre le sommet des ventes dans de nombreux pays, moins de deux ans après le début de la « pause indéfinie » que s’étaient accordés les membres de One Direction en 2015.

« La plupart des choses qui me font mal en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment ne sont pas la politique, ce sont les choses fondamentales, comme l'égalité des droits. Pour tout le monde, toutes les races, tous les sexes, tout. La chanson est écrite du point de vue d’une mère qui donne naissance à un enfant et qui fait face à des complications. On dit à la mère que l’enfant va bien, mais qu’elle ne s’en sortira pas. La mère a alors cinq minutes pour dire à l’enfant d’y aller et de conquérir le monde », avait déclaré Harry Styles au magazine Rolling Stone à propos de Sign of the Times.

Suite à ce premier succès, Harry Styles a lancé deux autres albums acclamés par la critique et couronnés par le public, soit Fine Line en décembre 2019 et Harry's House en mai dernier. Le chanteur de 28 ans s’est par ailleurs hissé au numéro 1 du Billboard Hot 100 aux États-Unis grâce aux chansons Watermelon Sugar et As It Was.

