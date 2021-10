Harry Styles confirme le sens « osé » de Watermelon Sugar

Plusieurs s’en doutaient déjà mais Harry Styles vient de confirmer « la chose » : oui, son hit Watermelon Sugar parle bel et bien d’orgasme féminin! Le chanteur britannique de 27 ans a fait cette déclaration lors d’un récent concert à Nashville, dans le Tennessee.

« Cette chanson parle de… peu importe de quoi, il s'agit. Il s'agit de la douceur de vivre. Mais il s'agit aussi de l'orgasme féminin, mais c'est totalement différent. Ce n'est pas vraiment pertinent », a lancé Harry Styles en souriant, à la foule en délire.

Figurant sur l’album Fine Line, Watermelon Sugar a été un énorme succès à l’été 2020, devenant même le tout premier numéro 1 d’Harry Styles en sol américain. Le vidéoclip officiel de la chanson nous montrait le chanteur plonger son visage dans une pastèque, mais aussi déguster une fraise de manière sensuelle, sur une plage de Malibu, en Californie.

Watermelon Sugar a permis à l’ex-membre de One Direction de mettre la main sur le Grammy Award de la Meilleure performance pop solo, ainsi que sur le Brit Award de la Chanson de l'année. Celui-ci a aussi été élu artiste musical le plus influent de 2020 et « hitmaker » de l’année, en plus de voir son album Fine Line remporter le Juno de l’Album international de l’année.

Paru décembre 2019 , le deuxième album studio d’Harry Styles comprenait également les extraits Adore You, Lights Up, Falling, Golden, Treat People With Kindness.