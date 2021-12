Harry Styles couronné Icône du style de 2021

Harry Styles n’a jamais si bien porté son nom… Le chanteur britannique de 27 ans vient en effet d’être élu « Icône du style de 2021 » pour avoir su influencer de façon marquante les nouvelles générations avec son style vestimentaire unique.

Selon l’étude réalisée par le réputé magazine financier britannique Money, les différentes tenues d’Harry Styles ont été les plus recherchées sur le Web cette année dans 27 pays du monde, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas et l’Égypte.

Harry Styles est suivi dans ce classement par Billie Eilish, Ariana Grande, Kim Kardashian, ainsi que Kendall et Kylie Jenner. On retrouve aussi dans le top 20 de ce palmarès les noms de Cardi B, Rihanna, Justin Bieber, Lady Gaga, Doja Cat et Selena Gomez.

Au fil des ans, Harry Styles est devenu une véritable célébrité mode, notamment grâce à ses tenues sur scène, sa présence sur les réseaux sociaux et le fait d’avoir été le premier homme à avoir pris la pose, en solo et en robe, pour la couverture du prestigieux magazine Vogue.

Sur le plan musical, Harry Styles a lancé en décembre 2019 son deuxième album solo. Intitulé Fine Line, ce disque comprend les extraits Adore You, Lights Up, Falling, Golden, Treat People With Kindness et Watermelon Sugar, le tout premier numéro 1 de l’ex-membre de One Direction en sol américain.