Harry Styles élu artiste musical le plus influent de 2020

Le verdict est tombé : Harry Styles vient d’être élu « artiste musical le plus influent de 2020 sur les réseaux sociaux », tout juste devant Selena Gomez, Ariana Grande et Beyoncé!

Selon le classement établi par la firme américaine D’Marie Analytics, Harry Styles est le musicien qui possède la plus grande valeur sur les réseaux sociaux (1,2 million de dollars américains), et ce, grâce à l’engagement de ses 78 millions d’abonnés.

Selena Gomez arrive au second rang avec une valeur de 942 000 $ (322 millions d’abonnés), suivie d’Ariana Grande avec 855 000 $ (323 millions d’abonnés) et Beyoncé avec 547 000 $ (233 millions d’abonnés).

Même si le nombre d’abonnés joue un rôle important lorsque vient le temps d’estimer la valeur d’une personnalité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, dont l’engagement des fans. Par exemple, Selena Gomez, Ariana Grande et Beyoncé ont toutes trois plus d’abonnés qu’Harry Styles qui se classe tout de même en première place.

Toutes catégories confondues, ce sont les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui arrivent en tête de liste avec des valeurs respectives de 1,6 million et 1,5 million de dollars américains en 2020. On retrouve aussi dans le top 10 Kylie Jenner, Kendall Jenner, Gigi Hadid et Kim Kardashian.