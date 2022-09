Harry Styles fracasse un nouveau record grâce à son hit As It Was

Harry Styles continue de fracasser les records! Le populaire artiste de 28 ans a réussi son dernier exploit grâce à son méga-hit As It Was qui est officiellement devenu à la fois la chanson d’un artiste britannique et la pièce interprétée en solo à être demeurée le plus longtemps au sommet du Billboard Hot 100!

Occupant la première position du prestigieux palmarès américain depuis maintenant 15 semaines, As It Was devance ainsi Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars ainsi que Candle in the Wind 1997/Something About the Way You Look Tonight d’Elton John, restées toutes les deux 14 semaines au numéro 1.

Suivent Shape of You d’Ed Sheeran, Easy On Me d’Adele, One Dance de Drake, WizKid et Kyla, Hello d’Adele, We Found Love de Rihanna et Calvin Harris et Physical d’Olivia Newton-John qui ont toutes les six séjourné 10 semaines au numéro 1. Notons que l’interprète principal de certains de ces hits n’est pas britannique mais que toutes ces collaborations comptent au moins un artiste d’origine anglaise.

Toutes catégories confondues, seulement trois chansons sont demeurées plus longtemps qu’As It Was en tête du Billboard Hot 100 depuis sa création il y a 64 ans, mais celles-ci sont toutes des collaborations : Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus (19 semaines), Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber (16 semaines), ainsi que One Sweet Day de Mariah Carey et Boyz II Men (16 semaines).

Trois mois à peine après la sortie de son album Harry's House, Harry Styles a révélé la semaine dernière qu’il travaillait déjà sur son 4e disque studio! L’ex-membre de One Direction est également en vedette dans le film Don’t Worry Darling qui a pris l’affiche il y a quelques jours.