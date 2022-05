Harry Styles lance son album Harry's House

C’est aujourd’hui qu’Harry Styles lance officiellement son album Harry's House! Afin de célébrer l’événement, le chanteur britannique de 28 ans présentera ce soir un concert spécial intitulé One Night Only in New York, à l'UBS Arena.

Le troisième disque solo d’Harry Styles compte un total de 13 chansons, dont le premier extrait As It Was qui a atteint le sommet du palmarès Billboard Hot 100 dès sa sortie.

« Je n’aurai pas l’impression que c’est la fin si cet album n’est pas un succès commercial. Je veux juste faire des choses qui sont amusantes, des choses dont je peux être fier pendant longtemps, dont mes amis peuvent être fiers, dont ma famille peut être fière, dont mes enfants seront fiers un jour », a récemment déclaré Harry Styles qui, visiblement, ne se met pas trop de pression avec la sortie de son nouvel album.

Harry's House succède à Fine Line paru en décembre 2019. Ce dernier a connu un succès monstre grâce à des extraits comme Adore You, Lights Up, Falling, Golden, Treat People With Kindness et surtout Watermelon Sugar, devenu le tout premier numéro 1 de l’ex-membre de One Direction en sol américain.

Élu Icône du style 2021, Harry Styles poursuivra au cours des prochaines semaines sa tournée Love On Tour en Europe, avant de venir en Amérique à la fin de l’été. Les seuls concerts prévus au Canada auront lieu à Toronto, les 15 et 16 août.