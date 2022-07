Harry Styles sera le sujet d’un nouveau cours à l’université

Après Taylor Swift, au tour d’Harry Styles de faire l’objet d’un cours à l’université! Intitulé « Harry Styles et le culte de la célébrité », ce cours entièrement consacré au chanteur britannique de 28 ans sera offert au Honors College de l’Université du Texas dès le printemps 2023.

Ce projet a été initié par le Dr Louie Dean Valencia, un professeur du Texas qui a annoncé qu'il enseignerait « le tout premier cours universitaire au monde sur le travail d’Harry Styles ».

Selon une description fournie par l’Université du Texas, ce cours « se concentrera sur le musicien britannique Harry Styles et la culture populaire européenne pour comprendre le développement culturel et politique de la célébrité moderne en ce qui concerne les questions de genre et de sexualité, de race, de classe, de nation et de mondialisme, de médias, de mode, la culture des fans, la culture Internet et le consumérisme ».

Rappelons que l’Université Queen’s en Ontario et l’Université de New York proposent déjà des cours sur Taylor Swift, tandis que l'Université Concordia de Montréal offre un cours sur « l'art, le design, la musique, la vie de célébrité et les impacts culturels du rappeur Ye (Kanye West) à l'ère de l'information ».

Paru le 20 mai dernier, le troisième disque solo d’Harry Styles baptisé Harry's House compte 13 chansons, dont les extrait Late Night Talking et As It Was qui a permis à l’ex-membre de One Direction d’égaler récemment un record.