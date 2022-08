Harry Styles travaille déjà sur son quatrième album solo

Bonne nouvelle pour les fans d’Harry Styles : trois mois à peine après la sortie de son album Harry's House, le populaire chanteur britannique de 28 ans travaille déjà sur son 4e disque studio!

« J'écris tout le temps. Je pense que nous sommes tous tellement excités de retourner en studio, ce qui semble fou parce que nous venons juste de sortir un album », a déclaré Harry Styles au magazine Rolling Stone, ajoutant que lui et son équipe de musiciens avaient déjà plusieurs idées pour son quatrième album.

L’ex-membre de One Direction a même planifié sa tournée internationale afin d’y inclure des arrêts prolongés à Los Angeles, New York, Austin et Chicago. Ces périodes lui permettront de passer du temps en studio pour écrire et enregistrer les chansons de son prochain album.

Paru en 2017, le premier disque solo d’Harry Styles a connu beaucoup de succès grâce au hit Sign of the Times, dont le vidéoclip officiel a atteint le milliard de visionnements sur YouTube il y a quelques semaines. L’auteur-compositeur-interprète a par la suite lancé deux autres albums acclamés par la critique, soit Fine Line en décembre 2019 et Harry's House en mai dernier.

Harry Styles s’est également hissé au numéro 1 du Billboard Hot 100 aux États-Unis grâce aux chansons Watermelon Sugar et As It Was. Le plus récent extrait d’Harry's House, Late Night Talking, figure quant à lui toujours dans le top 20 de ce palmarès.

Une couverture de magazine controversée

Harry Styles a par ailleurs été couronné « Nouveau roi de la pop » sur la couverture du numéro d’octobre/novembre de l’édition britannique du magazine Rolling Stone. Cette décision est loin de faire l’unanimité chez les fans de Michael Jackson, tout comme chez la famille du défunt « Roi de la pop », comme en témoignent les nombreuses réactions sur les médias sociaux.

