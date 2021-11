Havana de Camila Cabello atteint le milliard de vues sur YouTube

Après le hit We Found Love de Rihanna et Calvin Harris mercredi, au tour de la chanson Havana de Camila Cabello et Young Thug de dépasser le cap du milliard de visionnements sur YouTube! Mis en ligne le 24 octobre 2017, ce vidéoclip réalisé par Dave Meyers aura ainsi mis un peu plus de quatre ans à atteindre ce chiffre magique.

Havana est le quatrième clip de Camila Cabello à franchir le milliard de visionnements sur YouTube, après Señorita en duo avec Shawn Mendes qui cumule à ce jour plus de 1,3 milliard de vues. Auparavant, la chanteuse avait réalisé cet exploit grâce à deux vidéos de son ancien groupe Fifth Harmony, soit Worth It et Work From Home qui ont respectivement été visionnées 2 milliards et 2,5 milliards de fois.

Cette nouvelle contribuera certainement à mettre un peu de baume sur le cœur de Camila Cabello qui a annoncé la semaine dernière sa rupture avec Shawn Mendes.

La star cubano-américaine de 24 ans s’apprête par ailleurs à lancer son troisième album solo qui succédera à Romance, paru en décembre 2019. Baptisé Familia, ce disque comprendra les extraits Don't Go Yet et Oh Na Na dévoilés au cours des derniers mois.