Heat Waves de Glass Animals, chanson de l’année 2022 selon Billboard

Le célèbre magazine américain Billboard a dévoilé ses très attendus palmarès de fin d’année recensant les chansons, les albums et les artistes les plus populaires dans différentes catégories. Les grands gagnants de 2022? Glass Animals, Harry Styles et Bad Bunny!



Chansons les plus populaires de 2022 au Billboard Hot 100 :



1. Heat Waves - Glass Animal

2. As It Was - Harry Styles

3. Stay - The Kid LAROI et Justin Bieber

4. Easy On Me - Adele

5. Shivers - Ed Sheeran

6. First Class - Jack Harlow

7. Big Energy – Latto X Mariah Carey ft. DJ Khaled

8. Ghost - Justin Bieber

9. Super Gremlin - Kodak Black

10. Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John et Dua Lipa



Ce palmarès compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.



Albums les plus populaires de 2022 au Billboard 200 :



1. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

2. 30 - Adele

3. Dangerous : The Double Album - Morgan Wallen

4. Midnights - Taylor Swift

5. Red (Taylor's Version) - Taylor Swift

6. Encanto Soundtrack

7. Harry's House - Harry Styles

8. Sour - Olivia Rodrigo

9. Certified Lover Boy - Drake

10. The Highlights - The Weeknd



Ce classement dresse la liste des disques les plus vendus en sol américain, durant la période du 20 novembre 2021 au 12 novembre 2022.



Artistes les plus populaires de 2022 au Billboard Top Artists :



1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Harry Styles

4. Drake

5. Morgan Wallen

6. Doja Cat

7. Ed Sheeran

8. Adele

9. The Weeknd

10. Lil Baby



Ce classement est basé sur les ventes d’albums et de singles de chaque artiste, les diffusions radio, l’écoute en ligne, les visionnements sur YouTube et les ventes de billets de spectacles aux États-Unis.



Latto a également été couronnée « Nouvel artiste de l’année », tandis que Glass Animals a été élu « Groupe de l’année ».