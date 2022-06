Hubert Lenoir et Bran Van 3000 au Festival de jazz de Montréal

Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a dévoilé la programmation complète de sa 42e édition qui aura lieu du 30 juin au 9 juillet prochains. Outre plusieurs figures du jazz incontournables, cet événement annuel mettra en vedette des artistes plus « pop », dont Hubert Lenoir, Clay and Friends et Bran Van 3000.

L’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir sera de passage au Gesù le 3 juillet, tandis que le groupe montréalais Clay and Friends présentera les chansons de son EP Aguà sur la scène extérieure gratuite TD le jeudi 7 juillet, dès 21 h 30.

De son côté, Bran Van 3000 effectuera son grand retour afin de célébrer le 25e anniversaire de son album Glee. La formation de James Di Salvio présentera son concert intitulé Celebrating the 25th Anniversary : The Deer and The Bunny le vendredi 8 juillet, 21 h 30, toujours sur la scène TD.

Parmi les autres têtes d’affiche à surveiller, mentionnons CRi, The Roots, The Weather Station, Tash Sultana, Corinne Bailey Rae, Kamasi Washington, Joey Bada$$, Domi & JD Beck, Jesse Mac Cormack, Léonie Gray, Pink Martini, The Manhattan Transfer, Holly Cole, Dominique Fils-Aimé et Alicia Moffet.

Au total, près de 400 spectacles seront présentés cette année sur les six grandes scènes extérieures ou en salles.

Tous les détails de la programmation du Festival international de jazz de Montréal sont disponibles sur le site du FIJM.