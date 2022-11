Hubert Lenoir s’illustre au Premier Gala de l’ADISQ

Hubert Lenoir est sans conteste le grand gagnant du Premier Gala de l'ADISQ 2022 qui avait lieu mercredi soir! Le chanteur est reparti avec trois Félix, soit ceux de l’Album de l’année - alternatif et de l’Album de l’année - choix de la critique pour PICTURA DE IPSE : Musique directe ainsi que celui de la Collaboration internationale de l’année.



Ces trophées s’ajoutent au Félix des Arrangements de l’année qu’Hubert Lenoir et ses collaborateurs ont remporté lors du Gala de l’industrie, aussi présenté hier. Et ce n’est probablement qu’un début puisque l’auteur-compositeur-interprète de 28 ans est en lice pour trois autres prix au 44e Gala de l’ADISQ, présenté ce dimanche.



Au total, 25 Félix ont été décernés au cours de cette soirée animée pour une quatrième année consécutive par Pierre Lapointe. On a aussi eu droit à des prestations d’Afrikana Soul Sister, Bon Enfant, Clay and Friends, Julia MacLaine, Koriass, Le Vent du Nord, Marieme, Martha Wainwright, Marilyne Léonard, Salomé Leclerc, Souldia et Pierre Lapointe lui-même.



Fière de soutenir la relève musicale francophone, Bell Média a remis de son côté sa quatrième Bourse Découverte d’une valeur de 10 000 $ à Marilyne Leonard, lors du Gala de l’industrie de l'ADISQ, dans le cadre duquel 21 autres Félix ont été remis.



Rappelons que le 44e Gala de l’ADISQ, animé par Louis-José Houde, sera quant à lui diffusé en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, ce dimanche 6 novembre.



Voici la liste complète des lauréats :



Album de l’année — Adulte contemporain : Grand voyage désorganisé - Patrice Michaud

Album de l’année — Alternatif : PICTURA DE IPSE: Musique directe - Hubert Lenoir

Album de l’année — Anglophone : Godspeed : Elevated - Naya Ali

Album de l’année — Autres langues : Shirushi - TEKE::TEKE

Album de l’année — Choix de la critique : PICTURA DE IPSE: Musique directe - Hubert Lenoir

Album de l’année — Classique : Elle - Angèle Dubeau

Album de l’année — Country : Le party est pogné - Lendemain de veille

Album de l’année — Folk : Ses Plus Grands Succès - Jay Scøtt

Album de l’année — Jazz : Escale - Carl Mayotte

Album de l’année — Langues autochtones : Waska Matisiwin - Laura Niquay

Album de l’année — Musique électronique : Sun-Drenched - Millimetrik

Album de l’année — Musique instrumentale : Aubades - Jean-Michel Blais

Album de l’année — Musiques du monde : Kalasö - Afrikana Soul Sister

Album de l’année — Pop : Chiac Disco - Lisa LeBlanc

Album de l’année — Rap : Dixque d’art - Souldia

Album de l’année — Réinterprétation : Bande sonore originale du film L’Amérique pleure - Les Cowboys Fringants

Album de l’année — Rock : Diorama - Bon Enfant

Album de l’année — Traditionnel : 20 printemps - Le Vent du Nord

Album ou DVD de l’année — Jeunesse : Bébé symphonique - Orchestre symphonique de Montréal, Simon Leclerc

Artiste ayant le plus rayonné sur le web : Damien Robitaille

Collaboration internationale de l’année : OCTEMBRE - Hubert Lenoir avec Bonnie Banane

Spectacle de l’année – Anglophone : Look & Listen Tour 2022 - Half Moon Run

Spectacle de l’année – Humour : Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano - Pierre-Yves Roy-Desmarais

Spectacle de l’année – Variétés/Réinterprétations : Pour une histoire d’un soir - Joe Bocan, Marie Carmen, Marie Denise Pelletier

Vidéo de l’année : Copilote - FouKi avec Jay Scøtt