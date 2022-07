I Was Made for Lovin' You de KISS renaît grâce à un DJ néerlandais

Le classique I Was Made for Lovin' You de KISS a droit à une seconde vie grâce au producteur néerlandais Oliver Heldens qui a réussi l’exploit de placer sa propre version de la célèbre chanson dans le Top 20 dance aux États-Unis cette semaine!

Lancée en mai dernier, cette nouvelle version d’I Was Made for Lovin' You met en vedette le groupe londonien House Gospel Choir ainsi que le guitariste américain Nile Rodgers, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame pour son travail avec Chic, Daft Punk, David Bowie et Duran Duran.

« Quand j'ai créé la ligne de basse très funk et disco pour cette pièce en 2015, je savais que c'était l'une de mes meilleures lignes de basse... Je l'ai envoyée à l'un de mes héros de tous les temps, Nile Rodgers. Il a adoré ça et y a ajouté les guitares funk électriques qui sont sa signature, ce qui a permis à mon rêve de devenir réalité! », a déclaré Oliver Heldens.

« Trouver les bonnes voix pour ce morceau a été un long périple. J'ai fait plus d'une douzaine d’auditions avec plusieurs chanteurs, avant de choisir l'extraordinaire House Gospel Choir qui a réussi à rendre la chanson encore plus paradisiaque! », a ajouté le DJ de 27 ans, se disant extrêmement fier que sa version d’I Was Made for Lovin' You ait finalement vu le jour, après sept ans d’efforts.

Sortie en 1979, en plein cœur de l’ère disco, la version originale d’I Was Made for Lovin' You avait quant à elle été composée à la demande du producteur de KISS qui voulait exploiter ce style musical très populaire à la fin des années 70. Mécontents, les membres de la formation hard rock américaine l’avaient enregistrée en quelques heures seulement, pour se débarrasser, ce qui n’avait pas empêché ce classique conjuguant rock et disco d’être propulsé au sommet des palmarès du monde entier!

Présentement en tournée en Europe, KISS travaillerait toujours sur un biopic qui sera éventuellement diffusé sur Netflix.