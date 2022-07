Imagine Dragons devient milliardaire du web grâce à Demons

Un peu plus de neuf ans après son lancement, le vidéoclip officiel de la chanson Demons d’Imagine Dragons vient de franchir le cap du milliard de visionnements sur YouTube!

Mis en ligne le 7 mai 2013, et mettant en vedette le chanteur Dan Reynolds, Demons est le quatrième clip d’Imagine Dragons à atteindre le milliard de vues, après Believer, Thunder et Radioactive.

La chanson Demons est quant à elle sortie en janvier 2013, en tant que troisième extrait de Night Visions, le premier album du groupe originaire de Las Vegas. Cette pièce est rapidement devenue le deuxième hit d’Imagine Dragons à se hisser dans le top 10 du Billboard Hot 100, après Radioactive quelques mois plus tôt.

Rappelons qu’Imagine Dragons a lancé le 1er juillet dernier l’album Mercury - Act 2 qui comprend 18 titres, dont les extraits Bones et Sharks. Le 6e disque studio de la formation américaine succède à Mercury - Act 1 sorti en septembre dernier et propulsé au sommet des palmarès grâce aux chansons Follow You, Cutthroat et Wrecked.