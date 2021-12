Imagine Dragons en supplémentaire à Québec en mai 2022

Imagine Dragons aime Québec… et Québec aime Imagine Dragons! L’engouement pour les billets du spectacle du 26 avril 2022 au Centre Vidéotron a été tel que, quelques heures seulement après leur mise en vente vendredi, le quatuor américain annonçait déjà une supplémentaire pour le 1er mai prochain!

Le dernier concert complet d’Imagine Dragons à Québec remonte à octobre 2017. La formation avait alors présenté un spectacle à guichet fermé devant quelque 12 000 fans réunis au Centre Vidéotron. Le groupe de Dan Reynolds avait par la suite dû interrompre sa performance au Festival d’été de Québec en 2019 en raison d’un violent orage.

La nouvelle tournée Mercury d’Imagine Dragons débutera le 6 février 2022, avant de s’arrêter dans une vingtaine de villes nord-américaines, dont au Centre Bell de Montréal le 16 février, un concert qui affiche déjà complet. Ce spectacle pourrait toutefois devoir être annulé ou reporté si la situation liée à la pandémie devait continuer à se détériorer.

Pour l’occasion, Imagine Dragons interprétera ses plus gros hits, ainsi que les nouvelles chansons de Mercury - Act 1, le 5e disque studio de la formation paru le 3 septembre dernier. Succédant à Origins, sorti en 2018, cet album comprend notamment les extraits Follow You, Cutthroat et Wrecked.