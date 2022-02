Imagine Dragons en supplémentaire au Centre Bell en mai

Deux grosses nouvelles en ce lundi pour les fans d’Imagine Dragons! La moins bonne? Les détenteurs de billets pour le concert prévu au Centre Bell de Montréal le 16 février devront faire preuve d’un peu plus de patience puisque ce spectacle est reporté au 3 mai en raison des restrictions sanitaires liées au variant Omicron.

La bonne nouvelle? Alors que ce premier concert au Centre Bell affiche déjà complet, Imagine Dragons annonce une supplémentaire pour le 4 mai! La mise en vente générale des billets pour ce spectacle débutera ce vendredi 4 février, mais une prévente exclusive sera organisée via l’application iHeartRadio ce jeudi 3 février, de 10 h à 22 h! Pour y participer, vous n’avez qu’à vous abonner à l’infolettre iHeartRadio ou à vous rendre sur notre page Facebook et suivre le lien.

Rappelons que la nouvelle tournée Mercury d’Imagine Dragons débutera le 6 février à Miami, en Floride, avant de s’arrêter dans une quarantaine de villes du monde, dont au Canadian Tire Centre d’Ottawa, le 22 avril, et au Centre Vidéotron de Québec, le 26 avril et le 1er mai 2022.

Pour l’occasion, Imagine Dragons interprétera ses plus gros hits, ainsi que les nouvelles chansons de Mercury - Act 1, le 5e disque studio du quatuor américain paru le 3 septembre dernier. Succédant à Origins, sorti en 2018, cet album comprend notamment les extraits Follow You, Cutthroat et Wrecked.