Imagine Dragons nommé ambassadeur humanitaire en Ukraine

Imagine Dragons a décidé de venir en aide au peuple ukrainien, toujours victime de la guerre qui oppose le pays à la Russie. Pour y arriver, la formation américaine a accepté l’invitation du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, de devenir ambassadeur de UNITED24, un projet visant à collecter des fonds pour l'aide humanitaire dans le pays et à sensibiliser la population du monde entier aux enjeux de ce conflit.

En collaboration avec la Première Dame ukrainienne, Olena Zelenska, Imagine Dragons participe depuis lundi à une grande campagne de financement ayant notamment comme objectif d’amasser des fonds pour acheter du matériel médical destiné aux ambulances.

« Nous aimons le peuple ukrainien et voulons aider de toutes les manières possibles. Des injustices comme celle-ci ne peuvent être vaincues que lorsque les gens du monde entier se rassemblent. Nous sommes aux côtés du beau peuple ukrainien et de son courageux dirigeant, le président Zelensky. Nous travaillerons avec UNITED24 et les dirigeants locaux pour trouver des moyens de sensibiliser et de collecter des fonds pour la population jusqu'à la fin de cette guerre injuste. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau donner un concert à Kyiv et célébrer la liberté, la vie et la musique avec le peuple ukrainien résistant et fort », a déclaré Dan Reynolds, le leader d’Imagine Dragons, par voie de communiqué.

Afin de démontrer sa solidarité envers l'Ukraine, Imagine Dragons avait précédemment annulé tous ses concerts prévus en Russie et retiré ses disques du marché russe, notamment ses récents albums Mercury - Act 1 (comprenant les extraits Bones et Sharks) et Mercury - Act 2 (Follow You, Cutthroat et Wrecked).

