Indochine débarque au cinéma et prépare un nouvel album

Bonne nouvelle pour les fans d’Indochine! En plus de préparer un nouvel album qui devrait sortir en janvier prochain, le célèbre groupe français sera bientôt à l’affiche… au cinéma!

Après des villes comme Paris, Londres, Berlin, Amsterdam, Melbourne et Lima, Indochine présentera en effet une captation d’un concert de sa tournée Central Tour au Cinéma IMAX Banque Scotia de Montréal le 11 décembre, à 19 h! Les billets seront en vente dès le mardi 15 novembre.

Ce concert d’Indochine a été filmé au Groupama Stadium de Lyon, le 25 juin dernier. Visant à célébrer les 40 ans de la formation de Nicolas Sirkis, la tournée Central Tour a pour sa part réuni plus de 400 000 spectateurs dans six villes différentes.

Pour l’occasion, Indochine a interprété sur scène des classiques issus de ses 13 albums studio, dont Canary Bay, 3e sexe, Tes yeux noirs, Des fleurs pour Salinger, Savoure le rouge ou encore J'ai demandé à la lune.

Intitulé 13, le plus récent album de chansons originales d’Indochine est paru en 2017. Plus récemment, Nicola Sirkis a collaboré en solo avec le producteur américain Moby à la pièce This Is Not Our World.