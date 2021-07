Iron Maiden annonce la date de sortie de son album Senjutsu

Quelques jours seulement après avoir dévoilé sa nouveauté The Writing On The Wall, Iron Maiden annonce la sortie d’un nouvel album, son premier en six ans! Baptisé Senjutsu, le 17e disque de la formation britannique paraîtra le 3 septembre prochain.

« Nous sommes tous très excités par cet album. Nous l'avons enregistré au début de 2019, lors d'une pause de la tournée Legacy. Nous avons donc maximisé notre temps tout en profitant d’une longue période avant sa sortie pour préparer une superbe pochette et une vidéo spéciale », a déclaré le chanteur Bruce Dickinson, faisant référence au vidéoclip de The Writing On The Wall qui a nécessité la collaboration de plus de 60 personnes réparties dans 13 pays!

« Les chansons sont très variées, et certaines d'entre elles sont assez longues. Il y a aussi une ou deux chansons qui sonnent assez différemment de notre style habituel, et je pense que les fans de Maiden seront surpris – dans le bon sens, j'espère! », a ajouté le leader d’Iron Maiden par voie de communiqué.

Succédant à The Book of Souls paru en 2015, Senjutsu sera produit par Kevin Shirley, assisté de Steve Harris, le bassiste d’Iron Maiden. Ce disque comptera les 10 chansons suivantes : Senjutsu, Stratego, The Writing On The Wall, Lost In A Lost World, Days Of Future Past, The Time Machine, Darkest Hour, Death Of The Celts, The Parchment et Hell On Earth.