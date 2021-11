Jack White lancera deux nouveaux albums en 2022

Jack White lancera non pas un mais bien deux nouveaux albums l’an prochain! Le premier s’intitulera Fear of the Dawn et sortira le 8 avril 2022 sur son étiquette Third Man Records, tandis que le second aura pour nom Entering Heaven Alive et paraîtra le 22 juillet.

Ces deux nouveaux disques seront les premiers en plus de quatre ans pour le musicien qui a fait sa marque avec les groupes The White Stripes, The Raconteurs et The Dead Weather. Baptisé Boarding House Reach, le plus récent album solo de Jack White est paru en 2018.

« J’ai écrit ces deux albums au cours des dernières années. Ces deux disques seront totalement distincts, chacun défini par des inspirations différentes, des thèmes différents, des ambiances différentes », a annoncé Jack White.

En octobre dernier, le chanteur américain de 46 ans avait dévoilé une toute nouvelle chanson intitulée Taking Me Back, dont le vidéoclip a été dévoilé ce jeudi. Jack White avait aussi procédé à l’ouverture d’un troisième magasin Third Man Records à Londres, après ceux de Nashville et Détroit.