Jack White présentera un concert au Québec en 2022

Jack White partira en tournée l'an prochain afin de présenter sur scène les chansons des deux nouveaux albums qu’il lancera en 2022. Et bonne nouvelle pour ses fans du Québec, le chanteur s’arrêtera à la Place Bell de Laval le 16 avril, un de ses trois seuls spectacles en sol canadien! Les billets pour ce concert seront mis en vente ce vendredi 17 décembre, à compter de 10 h.

Le premier nouvel album de Jack White s’intitulera Fear of the Dawn et sortira le 8 avril 2022 sur son étiquette Third Man Records, tandis que le second aura pour nom Entering Heaven Alive et paraîtra le 22 juillet.

Ces deux nouveaux disques seront les premiers en plus de quatre ans pour le musicien qui a fait sa marque avec les groupes The White Stripes, The Raconteurs et The Dead Weather. Baptisé Boarding House Reach, le plus récent album solo de Jack White est paru en 2018.

Au cours des derniers mois, le musicien américain de 46 ans a dévoilé une toute nouvelle chanson intitulée Taking Me Back, en plus d’inaugurer un troisième magasin Third Man Records, à Londres.