Janet Jackson annonce la sortie d’un nouvel album

L’année 2022 s’annonce chargée pour Janet Jackson! En plus de célébrer le 40e anniversaire de son premier disque et de faire l’objet d’un nouveau documentaire, la star de 55 ans lancera un nouvel album de chansons originales, son premier depuis Unbreakable paru en 2015.

Pour ce nouveau projet, Janet Jackson fera équipe avec les producteurs et compositeurs Jimmy Jam et Terry Lewis, ainsi qu’avec Darrel Randle, Siedah Garret, Marcel East et Ralph Johnson, membre fondateur de la formation Earth, Wind & Fire. Afin de nous donner un avant-goût de son prochain album, la chanteuse américaine promet un premier extrait d’ici la fin de l’année.

Janet Jackson devait initialement lancer Black Diamond, son 12e album studio, l’an dernier mais cette sortie avait été reportée en raison de la pandémie, tout comme la tournée qui devait accompagner ce disque.

Quant au documentaire consacré à la célèbre sœur de Michael Jackson, celui-ci paraîtra en janvier prochain. Intitulé Janet, ce film-événement de quatre heures retracera la vie et la carrière de Janet Jackson, en plus de revenir sur le scandale du « Nipplegate » survenu lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2004.